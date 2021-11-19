В Казани пройдет туристический форум «Ориентиры будущего-2021»

C 5 по 7 декабря в Казани пройдет туристический форум «Ориентиры будущего». Его проводит Государственный комитет Республики Татарстан по туризму при поддержке Федерального агентства по туризму. Соорганизатор форума — Агентство стратегических инициатив.

Форум проходит в Татарстане на регулярной основе. Каждые два года мероприятие собирает крупных российских и международных экспертов различных отраслей туриндустрии и становится современной площадкой для нетворкинга, обмена опытом и обсуждения наиболее значимых вопросов международной туристической повестки.

Пул спикеров составляют международные и российские эксперты и практики в области туризма: руководство Федерального агентства по туризму, Агентство стратегических инициатив, Правительство Республики Татарстан, профильные ассоциации, турбизнес, специалисты по мультимедиа и цифровому развитию. Фокус шестого форума «Ориентиры будущего» направлен на современные тренды и цифровую трансформацию в туризме.

Среди основных тем форума — новые возможности для МСП на удаленных территориях и новые аспекты нестандартных средств размещения, система национальных троп и перспективы развития гастротуризма в стране, цифровая аналитика пути туриста, онлайн-инструменты для туристического бизнеса и цифровые решения для объектов показа.

Спикеры поделятся реальными кейсами преодоления сложного пути от зарождения идеи до востребованного туристического продукта, создания уникальных мест размещения, применения цифровых решений и инструментов для увеличения турпотока и повышения экономических показателей. Среди спикеров — директор инициатив по развитию туризма, экологии и климату Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, лидер проекта «Национальные тропы России» Игорь Булыгин, заместитель директора по GR компании «Яндекс» Евгений Хохлунов и многие другие.

Участники форума познакомятся также с туристическим потенциалом Республики Татарстан и внедренными на ее территории успешными кейсами.

Примечательно, что форум пройдет в непривычном для многих формате «форума в кроссовках» — то есть без официальных костюмов, что позволит создать более комфортный формат для нетворкинга и даст возможность почувствовать каждому участнику себя как дома.

В программу форума также включены чайная церемония, дегустация татарских сладостей, культурные перформансы и экскурсии по неклассическим местам показа Татарстана. Гости побывают в экстрим-парке «Урам», Национальной библиотеке, музее мультимедийных экспонатов «Городская панорама», AkBarsRetroCars, Галерее современного искусства, посетят город высоких технологий Иннополис, всесезонный город-курорт «Свияжские холмы» и новый глэмпинг в Зеленодольском районе BestGlamp.

Регистрация для участия доступна на сайте kazantourforum.ru, forum@visit-tatarstan.com.

Для участия в мероприятии необходим QR-код.