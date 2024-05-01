Участники СВО из Татарстана с долгами по налогам будут получать социальную поддержку

Участники специальной военной операции будут получать социальную поддержку вне зависимости от наличия задолженности по налогам, сборам, страховым взносам. Соответствующий закон, принятый Госсоветом РТ, подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Изменения вносятся в закон РТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан». Они вступят в силу спустя 10 дней после публикации закона и будут действовать до 31 декабря текущего года включительно.

На этот срок долги по налогам не станут препятствием для получения ряда мер социальной поддержки для призванных на военную службу по мобилизации в ВС России, на принимающих участие в СВО из числа военнослужащих, заключивших контракт о пребывании в добровольческих формированиях, на проходивших службу в войсках нацгвардии РФ. Кроме того, к исключениям относятся родители, супруги и несовершеннолетние дети этих татарстанцев.

Как рассказала на заседании Госсовета РТ глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, закон разработан для дополнительной финансовой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.