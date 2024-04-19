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В Татарстане участники СВО и их семьи получат соцподдержку даже с долгами по налогам
В Татарстане участники специальной военной операции и члены их семей будут получать меры соцподдержки вне зависимости от наличия у них налоговой задолженности. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 53-м заседании Госсовета РТ.
«Законопроект предоставляет меры социальной поддержки вне зависимости от наличия у лиц, участвующих в СВО, их родителей, супруга, несовершеннолетних детей задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов», – рассказала министр труда, занятости и защиты РТ Эльмира Зарипова.
Она добавила, что законопроект разработан для дополнительной финансовой поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
При этом спикер уточнила, что республиканские меры соцподдержки предоставляются при отсутствии у граждан, претендующих на них, налоговой задолженности.
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