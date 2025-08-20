news_header_top
Общество 20 августа 2025 12:21

Участники спецоперации оценят проекты делегатов форума «Молодежь и городская среда»

Завтра, 21 августа, в Поволжском университете физической культуры, спорта и туризма состоится защита проектов участников мастерской «Фиджитал-урбанистика», организованной в рамках II Всероссийского молодежного форума «Молодежь и городская среда».

Как сообщают организаторы мероприятия, будут представлены работы по трем тематикам:

– «Гражданская позиция в современных условиях. Новые подходы в вопросах сохранения исторической справедливости»,
– «Арт-объект как урок. Как искусство сохраняет память о первых наставниках и учителях»,
– «Временное искусство: дизайн строительных ограждений».

На суд жюри окажутся представлены проекты мобильной интерактивной инсталляции – цифрового мемориала, «сохраняющего историческую справедливость и объединяющего поколения»; арт-объекта «Образ учителя» – символа педагога как хранителя знаний и наставника поколений, формирующего новое общественное пространство; интерактивного строительного медиафасада – инструмента вовлечения горожан в преобразования и стандарта «умных» ограждений.

Жюри будет включать экспертов, ветеранов специальной военной операции и участников программы «Батырлар». Речь идет, в частности, об Артеме Альмишеве, участнике программы для ветеранов и участников специальной военной операции «Батырлар. Герои Татарстана», и о Елене Алешиной, учредительнице региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО РТ».

Всероссийский форум «Молодежь и городская среда» открылся в Казани
#урбанистика #спецоперация
