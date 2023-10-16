Участники «Созвездия-Йолдызлык» выступили в госпитале Казани перед бойцами спецоперации

Фото: © пресс-служба фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»

Артисты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» выступили с концертом в военном госпитале Казани для участников спецоперации. Для них была подготовлена программу на патриотическую тематику. Со сцены звучали песни и стихи на русском и татарском языке.

С приветственным словом к бойцам обратились руководитель филиала Государственного Фонда по РТ «Защитники Отечества» Гузель Удачина и заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«В это непростое время для нашей страны вы проявили мужество и отвагу. Вы – жизненный пример для молодого подрастающего поколения. Желаем вам скорейшего выздоровления, теплых встреч с близкими. Спасибо вам за то, что вы делаете для страны», – обратилась к бойцам Айгуль Сабирова.

С ответным словом к артистам обратился представитель военного госпиталя Казани, который поблагодарил участников концерта за яркие и душевные выступления.

Ранее на заседании совета при Раисе РТ вице-премьер республики Лейла Фазлеева отметила, что в 2024 году необходимо предусмотреть возможность выездных концертов фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» для участников специальной военной операции из Татарстана.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.