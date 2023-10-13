В 2024 году «Созвездие-Йолдызлык» проведет выездные концерты для участников СВО

Необходимо в 2024 году предусмотреть возможность выездных концертов фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» для участников специальной военной операции из Татарстана. Такое поручение на заседании совета при Раисе РТ по поддержке движения сформулировала вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Мы видели практику проезда „Созвездия-Йолдызлык” по муниципальным районам республики и получили хорошую обратную связь. Учитывая тематику специальной военной операции, мы будем предусматривать работу с участниками СВО, посещение их с проездными концертами», — сообщила она.

На заседании совета были подведены итоги работы фестивального движения в 2023 году и обозначены планы на следующий, 2024-й. В частности, зональные этапы стартуют в Татарстане во второй половине декабря.

«Остаемся в том же графике. Во второй декаде декабря начинаем работу по зональным турам, обеспечиваем их проведение, затем подводим итоги на гала-концерте, который ориентировочно состоится в конце апреля», — сказала вице-премьер.

С докладом выступил и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов, который заявил о высоком вкладе всего движение в сохранение культуры татарского народа и патриотическое воспитание молодежи.

«Благодаря фестивалю „Созвездие-Йолдызлык”, мы сохраняем культурный код Татарстана и не даем развиваться прозападной политике. Мы были очень высоко отмечены и на федеральном уровне», — поделился своим пониманием ситуации он.

Туманов призвал проиндексировать средства, выделяемые из бюджета на организацию фестивалей в республике. В ответ Фазлеева попросила подготовить служебное письмо, содержащие отсылки к данным прошедшего года.