Участники смены в центре «Сәләт — Ак Барс» изготовили тактические браслеты

Фото: пресс-служба МЦ «Сәләт — Ак Барс»

Сегодня в молодежном центре «Сәләт — Ак Барс» (поселок Форос, Республика Крым) состоялся выездной фестиваль «Моя рука поддержки СВО». Он был организован совместно с крымским Ресурсным центром поддержки добровольчества, сообщает пресс-служба молодежного центра.

Фото: пресс-служба МЦ «Сәләт — Ак Барс»

Волонтеры «Дома молодежи» провели мастер-класс, в ходе которого участники творческой смены «Иҗат» сплели более 40 тактических браслетов и выжгли на каждом медальоны-обереги. Один такой браслет на руке солдата — это три метра прочной веревки, которой можно перетянуть рану и остановить кровотечение. Также она может помочь в различных вопросах при выполнении боевых задач, заявили в центре.

Кроме того, каждый из участников смены написал письмо со словами благодарности и поддержки бойцам на передовую. Встреча прошла при участии руководителя Ресурсного центра поддержки добровольчества Кристины Фадеевой.

Фото: пресс-служба МЦ «Сәләт — Ак Барс»

Молодежный центр «Сәләт — Ак Барс» находится на побережье Черного моря в крымском поселке Форос. К данному моменту за лето на базе отдохнули около 1000 школьников из Татарстана. Профильные смены продлятся до начала сентября.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Фото: пресс-служба МЦ «Сәләт — Ак Барс»

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.