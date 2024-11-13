Участники российско-китайского форума «Ростки» посадили голубые ели в Казани

В сквере имени Габдуллы Тукая в Казани сегодня высадили 12 голубых елей с участием делегации из Китая. Это мероприятие стало частью второго Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Сегодня знаковое мероприятие – вместе с нашими друзьями и партнерами из Китая мы сажаем деревья в рамках форума “Ростки”. Новые деревья создадут красоту в этом сквере для жителей и туристов. И деревья мы сажаем в знаковом для татарстанцев месте, поскольку великий поэт Габдулла Тукай в своих стихах воспел традиции и обычаи татар. Теперь это место станет знаковым и для китайского народа», – сказал министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Он подчеркнул, что дружеские отношения России и Китая формировались десятилетиями, и сейчас государства активно развивают международное сотрудничество. «Пусть взаимоотношения между Китаем и Россией будут вечны. Для нас очень важно, чтобы продолжало развиваться экономическое сотрудничество», – отметил глава Минэкологии.

Генеральный секретарь Китайского альянса за высококачественное развитие будущего образования Цзинь Вэньцзюнь добавил, что отношения Китая и России сейчас находятся на высоком уровне. «Мы верим, что дальше будет еще лучше. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и всем оно будет выгодно», – заявил он.

Цзинь Вэньцзюнь признался, что для него большая честь побывать в городе с богатой историей и участвовать в посадке деревьев. «Рад, что приехал в прекрасную Казань. Это такой город, который всех радушно принимает», – заметил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В мероприятии также приняли участие руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, полномочный министр, торговый представитель Китая в России Лю Цзюнь и другие участники форума «Ростки», а также студенты вузов из КНР.

Предполагается, что высаженные деревья станут свидетельством дружбы между двумя народами и напоминанием о важности совместной работы по улучшению окружающей среды. Кроме того, по задумке организаторов, эти деревья «символизируют будущее, которое Россия и Китай могут построить вместе, и надежду на более зеленый и светлый мир для следующих поколений двух стран».

Второй Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» пройдет с 13 по 15 ноября. Основной площадкой его проведения станет «Казань Экспо». Участие в форуме примут более 10 тыс. человек.