Участники «Путешествия в сердце Евразии» возложили цветы к Вечному огню в Челнах

Фото: пресс-служба экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

Экспедиция «Путешествие в сердце Евразии» прибыла в Набережные Челны из Москвы. В ее составе – участники из Казахстана, Таджикистана и ряда других стран.

Во время визита в Набережные Челны участники почтили память павших, возложив цветы к Вечному огню. Следующей точкой маршрута станет Башкортостан, а завершится экспедиция в Душанбе, где состоится экономический форум с участием около 500 человек.

Фото: пресс-служба экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

Напомним, что экспедиция «Путешествие в сердце Евразии» стартовала 6 июня в Москве и открылась приветственными словами Президентов России и Таджикистана – Владимира Путина и Эмомали Рахмона. В автопробеге участвуют 25 автомобилей и 50 человек из пяти стран: России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. В числе участников – ученые, предприниматели, блогеры и представители СМИ. За 51 день им предстоит проехать 8 тысяч километров через более чем 30 городов, проводя научные, деловые, культурные и образовательные мероприятия для укрепления международного сотрудничества.

Зеленодольск стал первой остановкой экспедиции в Татарстане. Гостей встретили по-национальному – с чак-чаком и песнями под гармонь. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев подчеркнул, что Зеленодольск первым принял участников на территории республики, тепло и с угощением, как и принято.

В День России участников экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» приняла Казань. Руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев отметил, что как экспедиция, так и Парад Дружбы в Казани символизируют объединение народов и стремление к общему будущему. Назаралиев подчеркнул, что в каждом городе чувствуется запрос на диалог и взаимодействие. По его словам, экспедиция стала живой платформой для сотрудничества и укрепления доверия в Евразии.