Руководитель «Путешествия в сердце Евразии»: Казань - место диалога Востока и Запада

В День России Казань посетила Экспедиция «Путешествие в сердце Евразии». О своих впечатлениях от города, уже пройденном пути и дальнейших планах «Татар-информу» рассказал председатель Российско-Таджикского делового совета при ТПП РФ, генеральный директор АНО «Международный центр региональной интеграции» и руководитель оргкомитета экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» Ислам Назаралиев.

Сегодня вы принимаете участие в Параде Дружбы в Казани. Как этот формат соотносится с идеей вашей Экспедиции?

Очень точно. И Экспедиция, и Парад Дружбы – это про объединение. Мы проезжаем тысячи километров, чтобы показать: народы Евразии не разделяют границы, их объединяют доверие, уважение и общее будущее. И такие мероприятия, как сегодняшний парад, помогают эту идею почувствовать не словами, а сердцем.

Расскажите, что такое Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии»?

Это международная инициатива, родившаяся в среде единомышленников России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Мы стартовали из Москвы 6 июня и за 51 день посетим более 30 городов, проводя бизнес-форумы и круглые столы, научные сессии, культурные и образовательные мероприятия, формируя новые горизонтальные связи, укрепляя общее историко-культурное пространство и создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии. Наша цель – сформировать пространство доверия между странами региона, показать, как культура, образование, экономика и молодежь могут работать вместе на общее будущее.

Экспедиция уже прошла несколько регионов. Какие первые впечатления?

Главное впечатление – насколько велик запрос на диалог. Люди в самых разных городах хотят быть частью чего-то большего. Мы видим, как молодежь, бизнес, наука, культура – все вовлекаются. Экспедиция «Путешествие в Сердце Евразии», как мы и задумывали, становится живой платформой сотрудничества, общения и доверия.

Кто едет с вами в Экспедиции? Какой у нее состав?

С нами представители пяти стран: России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Среди участников: блогеры, предприниматели, ученые, студенты, эксперты. У всех разный опыт, но одно стремление – сделать регион сильнее через человеческие связи.

Что ждет Экспедицию дальше?

Нас ждут Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. И финальная точка в Душанбе, где мы проведем первый Центральноазиатский международный экономический форум (ЦМЭФ). ЦМЭФ – ключевое мероприятие международной Экспедиции «Путешествие в Сердце Евразии», которое состоится в Душанбе 22 июля 2025 года. Форум соберет более 500 участников, включая лидеров бизнеса, государственных структур, науки и культуры, а также представителей ведущих СМИ из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Но даже на этом Экспедиция не заканчивается. Это только первый шаг в формировании нового общего региона возможностей, где люди слышат друг друга и готовы вместе работать, строить общее будущее.

Какими глазами, по-вашему, участники экспедиции из других стран смотрят на Казань?

Они видят город, где соединяются Восток и Запад. Казань воспринимается как пространство диалога и пример того, как можно строить гармоничное общество, опираясь на культурную уникальность. Это действительно вдохновляет.

Есть ли у вас личное пожелание жителям Татарстана и всей нашей страны в День России?

Ваша сила – в многообразии. Берегите ее. Пусть дружба между народами, которая здесь ощущается повсюду, продолжает быть примером для всей Евразии. С праздником!