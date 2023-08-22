Участники проекта «Древо жизни» вынесли флаг с орнаментами семи коренных народов РТ

Фото: © Энже Габдуллина / «Татар-информ»

На заключительном мероприятии проекта «Древо жизни» в Казани его участники вынесли флаг, украшенный орнаментами семи коренных народов, проживающих на территории Республики Татарстан: татар, русских, марийцев, мордвы, чувашей, башкир и удмуртов.

Мероприятие прошло в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. В программу фестиваля вошли выступления фольклорных коллективов и работа различных тематических площадок, а также мастер-классы по изготовлению элементов национальной одежды, игрушек, предметов быта.

Проект «Древо жизни» нацелен на сохранение и популяризацию родных языков и традиционной культуры народов Поволжья. Инициатива стартовала летом 2022 года, тогда она была посвящена культуре марийцев, удмуртов, мордвы и чувашей. В этом году в июле и августе проходили мероприятия, охватившие культуру башкирского, татарского, русского народов.

Проект реализуется мэрией Казани и Ассамблеей народов Татарстана при поддержке Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.