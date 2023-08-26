Минниханов проехал во главе колонны байкеров по улицам Казани

фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Казани завершается мотопробег «От Красного Кремля к Белому Кремлю», стартовавший в Москве. К колонне мотоциклистов присоединился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель РТ присоединился к байкерам у Спасской башни и проехал с ними к Центру семьи «Казан».

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Напомним, что пробег организован в рамках Международного мотофестиваля «Два Кремля», приуроченного ко Дню Республики Татарстан. Участниками события стали порядка 1 тыс. мотоциклистов из разных регионов России и зарубежных стран. Так, в колонне присутствовали байкеры из Египта, Израиля, Ливана, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции и других дружественных стран.