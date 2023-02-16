Участники праздника снежных фонарей в Казани споют песню на стихи Альбины Абсалямовой

Четвертый в этом году праздник снежных фонарей пройдет на территории бульвара «Белые цветы» в Казани в ближайшее воскресенье – 19 февраля. Его участники споют песню «Снег над Казанью» Альбины Абсалямовой – внучки Абдурахмана Абсалямова, в честь романа которого получил название молодой городской бульвар.

«Изначально планировали провести этот праздник возле „Чаши“ или в парке „Манзара“, но недавно увидели новый клип на стихи редактора журнала „Казань“ Альбины Абсалямовой „Снег над Казанью“. Это очень красивая песня о парках города, она нам очень понравилась, и мы решили сделать ее гимном нашего праздника», — рассказал организатор мероприятия, экоактивист Тимур Ескараев.

Он отметил, что Альбина Абсалямова поддержала идею и обещала прийти на мероприятие. Праздник стартует в 16 часов дня и продлится до 18 вечера. На встречу приглашаются семьи с детьми. Участники акции могут принести с собой свечи, чай и перекус, снежколепы, электрические фонари, пульверизаторы с водой, толстые резиновые перчатки. Любителям фотографий рекомендуется также захватить мягкие игрушки, которые украсят зимние композиции возле горящих фонариков.

«Не знаю, успеем ли мы разучить слова и подобрать аккорды, но постараемся найти аккомпанемент. Думаю, что песня придется людям по душе», – добавил Ескараев.

Первый в этом году праздник снежных фонарей прошел в январе в Русско-Немецкой Швейцарии. Второе мероприятие состоялось в микрорайоне Дербышки. Люди водили хороводы, участвовали в семейных эстафетах и конкурсах. Третье за этот год событие прошло в роще на ул. Гаврилова.

«Желающие смогут прийти полюбоваться фонариками, некоторые из которых мы оставим гореть. Иногда свечки горят до утра, а потом мы уберем все огарки», – отметил организатор акции.

Место встречи можно будет узнать по развевающему флагу Всероссийского общества охраны природы. В дальнейшем экоактивисты планируют разработать макет флага ООПТ «Русско-Немецкая Швейцария», чтобы брать его на подобные мероприятия. Заключительный, пятый праздник снежных фонарей пройдет в Казани в начале марта, точное место проведения пока не выбрано.