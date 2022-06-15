Участники ОПГ «Тукаевские» просили суд вернуть дело в прокуратуру

Двое участников ОПГ «Тукаевские» просили суд вернуть дело в прокуратуру. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник прокурора Вахитовского района Казани Руслан Байбиков.

Очередное заседание по нашумевшему уголовному делу «Тукаевских» прошло сегодня. Ходатайства о возврате дела заявили Рустем Набиев и адвокат Геннадия Кириллова. Поводом стало то, что суд не включил в список лиц некоторых свидетелей защиты. Более того, по их словам, обвинительное заключение было составлено с нарушениями.

Напомним, что по версии следствия, группировку основали четверо казанцев в 2009 году. Несколько лет участники ОПГ «Тукаевские» угоняли автомобили, портили чужое имущество, совершали разбойные нападения.

Помимо этого, им вменяют хищение 50 млн рублей у восьми граждан и одной фирмы, а также незаконный ввоз в Россию около семи тысяч иностранцев.

В деле «Тукаевских» насчитывается более 73 эпизодов, в материалах дела – порядка 240 томов. На оглашение обвинительного заключения потребовалось три дня.