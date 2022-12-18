Новое движение молодежи получило название «Движение первых»

Участники Российского движения детей и молодежи выбрали для него сегодня название «Движение первых» на своем первом съезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

За такой вариант проголосовали 1278 делегатов. Против выступили семь человек, а еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что участников нового молодежного движения поприветствовал Президент РФ Владимир Путин.

«Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — заметил в том числе российский лидер, вписав событие во внешне- и внутриполитический контекст.