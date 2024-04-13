Участники марафона «Рамазан — месяц добрых дел» оказали помощь на сумму 4,2 млн рублей

Во время благотворительного марафона «Рамазан — месяц добрых дел» была оказана помощь 68 тяжелобольным детям и нуждающимся взрослым на общую сумму более 4,2 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале БФ «Закят».

Всего в Казани и районах республики было роздано 600 продуктовых наборов для нуждающихся — это 3,6 тонн продовольствия, роздано более 1 тыс. ифтар-наборов для подопечных благотворительного фонда и проведено 13 ифтаров.

Помимо этого, 5 апреля в Казани курсировал бесплатный автобус по городскому маршруту №30, им смогли воспользоваться около 1 тыс. горожан.