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В Казани 5 апреля будет курсировать бесплатный автобус №30
В Казани 5 апреля будет курсировать бесплатный автобус по городскому маршруту № 30. Акцию организовал благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ, передает пресс-служба мэрии.
На лобовом стекле будет размещена табличка с надписью «Благотворительный маршрут от БФ «Закят», а салон украсят разноцветными воздушными шарами и баннерами про благотворительность.
Впервые акцию провели в прошлом году — тогда она охватила порядка 800 человек. Цель — привлечь внимание граждан к теме благотворительности и побудить совершать добрые деяния
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