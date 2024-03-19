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Общество 19 марта 2024 18:00

В Казани 5 апреля будет курсировать бесплатный автобус №30

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В Казани 5 апреля будет курсировать бесплатный автобус по городскому маршруту № 30. Акцию организовал благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман РТ, передает пресс-служба мэрии.

На лобовом стекле будет размещена табличка с надписью «Благотворительный маршрут от БФ «Закят», а салон украсят разноцветными воздушными шарами и баннерами про благотворительность.

Впервые акцию провели в прошлом году — тогда она охватила порядка 800 человек. Цель — привлечь внимание граждан к теме благотворительности и побудить совершать добрые деяния

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