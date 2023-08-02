Участники кибербитвы в Казани смогут атаковать виртуальную инфраструктуру учреждений

Всероссийская студенческая кибербитва пройдет 20-21 сентября в Татарстане в рамках международного форума Kazan Digital Week 2023. Команды разделят на атакующих красных, которые будут легально атаковать виртуальную инфраструктуру учреждений, и защитников синих, которые станут отслеживать их действия и расследовать инциденты информационной безопасности.

Для проведения кибербитвы будет развернута виртуальная инфраструктура на базе киберполигона Innostage, имитирующая объекты коммерческих предприятий и государственных структур.

В команды атакующих красных (red team) войдут студенты высших учебных заведений России с опытом участия в соревнованиях по спортивному хакингу (CTF). Команды защитников (blue team) составят выпускники Межвузовского студенческого провайдера услуг кибербезопасности (MSSP SOC), который работает на базе четырех вузов Татарстана.

В ходе соревнования команды красных будут легально атаковать виртуальную инфраструктуру, а команды синих – отслеживать их действия и расследовать инциденты информационной безопасности, сообщают организаторы Международного форума Kazan Digital Week 2023.

На базе киберполигона будут воссозданы технологические процессы нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, банковского сектора, объектов городской инфраструктуры, медицины, государственных систем, а также типовой коммерческий офис. Сценарии катастроф будут смоделированы по мотивам реальных инцидентов.

Зрители и участники смогут наблюдать на макете последствия таких атак, как мошенничество в системах продажи, несанкционированное изменение баланса на банковском счете, а также получение несанкционированного доступа к технологическим сегментам инфраструктуры.

Зарегистрироваться на участие в кибербитве можно по ссылке.

О программе форума читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.

