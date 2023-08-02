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Участники кибербитвы в Казани смогут атаковать виртуальную инфраструктуру учреждений
Всероссийская студенческая кибербитва пройдет 20-21 сентября в Татарстане в рамках международного форума Kazan Digital Week 2023. Команды разделят на атакующих красных, которые будут легально атаковать виртуальную инфраструктуру учреждений, и защитников синих, которые станут отслеживать их действия и расследовать инциденты информационной безопасности.
Для проведения кибербитвы будет развернута виртуальная инфраструктура на базе киберполигона Innostage, имитирующая объекты коммерческих предприятий и государственных структур.
В команды атакующих красных (red team) войдут студенты высших учебных заведений России с опытом участия в соревнованиях по спортивному хакингу (CTF). Команды защитников (blue team) составят выпускники Межвузовского студенческого провайдера услуг кибербезопасности (MSSP SOC), который работает на базе четырех вузов Татарстана.
В ходе соревнования команды красных будут легально атаковать виртуальную инфраструктуру, а команды синих – отслеживать их действия и расследовать инциденты информационной безопасности, сообщают организаторы Международного форума Kazan Digital Week 2023.
На базе киберполигона будут воссозданы технологические процессы нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, банковского сектора, объектов городской инфраструктуры, медицины, государственных систем, а также типовой коммерческий офис. Сценарии катастроф будут смоделированы по мотивам реальных инцидентов.
Зрители и участники смогут наблюдать на макете последствия таких атак, как мошенничество в системах продажи, несанкционированное изменение баланса на банковском счете, а также получение несанкционированного доступа к технологическим сегментам инфраструктуры.
Зарегистрироваться на участие в кибербитве можно по ссылке.
О программе форума читайте в материале «Татар-информа» Кибербитва, гонка беспилотников и 600 топ-разработчиков: каким будет Kazan Digital Week.
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