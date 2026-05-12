Экономика 12 мая 2026 12:13

Участники «КазаньФорума» впервые смогут воспользоваться ИИ-помощником

Участники «КазаньФорума» впервые смогут обратиться к ИИ-помощнику, чтобы сориентироваться в масштабной программе. Об этом сказал генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов на брифинге в Кабмине РТ.

«Один из партнеров форума апробирует сервис своего продукта, который по отдельному чат-боту в Телеграм и мессенджере МАКС поможет сориентироваться на площадке форума», – сказал спикер.

Для участников «КазаньФорума» также работает мобильное приложение. Воспользоваться им можно по логину и паролю, которые выдаются только при регистрации на событие.

Сегодня уже более 2 тыс. скачиваний мобильного приложения форума, добавил Денисов. Оно позволяет участникам получать актуальную информацию о программе и мероприятиях в режиме реального времени.

ХVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» продлится с 12 по 17 мая.

