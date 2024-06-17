«Участники Игр БРИКС готовы к Сабантую»: Минниханов показал татаро-африканский танец

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале видео, на котором запечатлен микс татарского и африканского народных танцев: молодой человек в татарском костюме танцует вместе с одним из представителей спортивной делегации, прибывшей в Казань для участия в Спортивных играх стран БРИКС.

«Татарский танец он и в Африке татарский. Участники #ИгрыБРИКС уже готовы к Сабантую», – подписал видеозапись руководитель республики.

Напомним, Сабантуй в Казани состоится в предстоящие выходные. Праздник пройдет параллельно на трех площадках: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке у озера Лебяжье. Стартуют праздничные мероприятия в 9.30 23 июня.