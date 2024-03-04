Участники и гости «Игр будущего» посетили более 70 культурно-развлекательных мероприятий

Более 70 культурно-развлекательных мероприятий посетили участники и гости Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта.

В программе мероприятий были 55 спектаклей, концерты, выставки. Также гостям города свои экскурсионные программы предложили Музей-заповедник «Казанский Кремль», Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, сообщает Минкульт РТ. В период проведения «Игр будущего» в Казани, в театре им.Мусы Джалиля проходил XLII Международный оперный фестиваль имени Ф.И.Шаляпина. Гости города могли посетить представления «Евгений Онегин» П.И.Чайковского, «Тоска» Дж.Пуччини, «Севильский цирюльник» Дж.Россини, гала-концерты фестиваля.

Один из ведущих театров Республики Татарстан – Татарский государственный Академический театр им. Г.Камала представил свои лучшие постановки, среди них «Рәшә» / «Марево», «Зәңгәр шәл» / «Голубая шаль», «Болганчык еллар. Мөһаҗирләр» / «Муть. Мухаджиры», «Мәхәббәт FM» / «Мэхэббэт FM», «Бию пәрие» / «Очарованный танцем», «Cүнгән йолдызлар» / «Угасшие звезды» и другие. Также в эти дни в театре проходили гастроли Альметьевского татарского театра. Особым событием стал концерт оркестра Татарского государственного Академического театра им. Г.Камала «Якты өмет җыры» / «Песня светлой надежды».

Свои лучшие постановки представили также Татарский государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, Казанский театр юного зрителя и Казанский Татарский государственный театр юного зрителя им. Г.Кариева, Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И.Качалова. Гости, помимо спектаклей, попали еще на юбилейный концерт «Оркестру театра им. К.Тинчурина 35 лет!» и концерты в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

Напомним, открытие «Игр будущего» в Казани посетил Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что «Игры будущего» – это абсолютно новый инновационный формат, который определил само название предстоящих соревнований. «Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов. Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. “Игры будущего” – наш дар мировой спортивной семье», – заявил Президент.