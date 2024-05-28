Участники «ГИТИСфеста» представили в Казани эскизы спектаклей

Более 160 участников фестиваль-лаборатории «ГИТИСфест.Театральное Приволжье» прибыли в Казань в рамках путешествия по шести городам Поволжья. Театралы путешествуют по Волге на пароходе, передавая свой опыт, знание и мастерство. В КЦ им. Пушкина сегодня был организован показ эскизов спектаклей.

«ГИТИСфест.Театральное Приволжье» организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Среди участников — лауреаты Фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье», актеры из 14 субъектов ПФО, студенты, выпускники и педагоги Российского института театрального искусства — ГИТИС.

Участников проекта в Казани поприветствовала первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Для нас это первый опыт, но это опыт взрослого театрального искусства, несмотря на то, что мы совсем молоды, нам будут даны знания для профессионального развития от студентов и педагогов ГИТИС. Мы рады видеть ребят из других регионов движения „Театральное Приволжье“», — сказала гость.

Казанская студия «Апуш» представила постановку «Два брата». Юные актеры покорили своей игрой на музыкальных инструментах, искренностью, эмоциями и сладостями.

«В нашей студии есть и младшая группа 4 лет, поэтому дети с 4 до 17 лет могут познавать театральное искусство», — отметили руководители.

Участница коллектива Зарина Мулахметова поделилась своими впечатлениями, а также рассказала о первых эмоциях после победы в конкурсе «Театральное Приволжье». Напомним, детская татарская театральная студия «Без» творческого объединения «Апуш» со спектаклем «Кечтүк» («Малявка») заняла второе место в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

«Сегодня мы играли постановку „Два брата“. Для них создавали атмосферу, звуки и свет. Я немного волновалась, но мне было радостно сыграть в спектакле. Победа в конкурсе для нас была неожиданностью, о ней мы узнали дистанционно в Национальной библиотеке РТ», — отметила Зарина.

Студенты-выпускники ГИТИС представили отрывок из пьесы «Овцы и волки» Александра Островского. Свой выбор они объяснили тем, что проблемы, поднятые русским драматургом в созданном им произведении, до сих не потеряли своей актуальности.

«Свобода и современность. Произведения Островского очень актуальны сегодня. Как говорит, Алексей Игоревич Шейнин, заслуженный артист РСФС и народный артист РФ, что времена не изменились, просто юбки стали короче», — отметили актеры.

О своей роли участникам лаборатории рассказала студентка 4-го курса ГИТИС Галина Кишенёвская.

«Сегодня я играла роль Меропии Давыдовны Мурзавецкой — властной помещицы. Достаточно тяжело было „вжиться“ в возрастную роль, как 22-летней девушке, благодарю за помощь режиссёра Тараса Дмитриевича Белоусова, его советы и уроки помогли мне. Для меня „ГИТИСфест“ — это огромная возможность работы с профессионалами, получение знаний и техник от театралов, обмен опытом», — отметила молодая артистка.

Лиана Юсупова