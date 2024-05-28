В Казань прибыл теплоход проекта «ГИТИСфест.Театральное Приволжье»

Утром 28 мая в Казань прибыл теплоход «А.С.Попов» со 160 необычными пассажирами – все они участники специального проекта «ГИТИСфест.Театральное Приволжье». Фестиваль и одновременно театральная лаборатория проводится в формате круиза по городам Приволжского федерального округа впервые. Молодые начинающие и уже состоявшиеся актеры, стартовав накануне из Нижнего Новгорода, до 3 июня посетят еще Чебоксары, Ульяновск, Самару и Саратов.

Среди участников 12 режиссеров-выпускников ГИТИСа. Их задача – представить в каждом городе круиза 2-3 эскиза постановки. В Казани, в Культурном центре имени Пушкина, будут показаны 20-минутный эскиз «Стенькина казна» по одноименному произведению Евгения Чирикова и эскиз на 40 минут по комедии Александра Островского «Волки и овцы». Первый поставили режиссер Екатерина Замеховская и художник Лейсан Хусаинова, второй – режиссер Тарас Белоусов.

«В таком формате мероприятие проходит впервые. Он позволяет студентам разных вузов (ГИТИС, Самарский институт культуры, Саратовский театральный институт), актерам и лауреатам фестиваля „Театральное Приволжье“ профессионально взаимодействовать. Вчера это были еще отдельные люди, а сегодня — сложившийся коллектив. Эта ночь на теплоходе дала все: они репетировали, 12 режиссеров ГИТИСа готовят с ребятами постановки, предварительно разобрав их на команды, каждый получил свою роль. Сейчас это уже приобретает очертания будущих постановок. Те, кто будут сегодня показывать свои театральные эскизы, волнуются. У них было меньше всего времени на подготовку», — сказала проректор по общим вопросам и проектному управлению Марина Кирюшкина.

Она также отметила, что для организаторов «ГИТИСфест.Театральное Приволжье» продемонстрировать в Казани работу выпускников театрального вуза – счастливая возможность. В столице Татарстана, напомнила она, уже работает много выпускников ГИТИСа, много студентов из республики только еще учатся в институте. При этом она подчеркнула, что фестиваль-круиз – не увеселительное путешествие, а именно образовательный проект.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

«Атмосфера работы. Атмосфера располагает – от работы деться некуда здесь. Параллельно у нас будут проходить мастер-классы. Ребятам, которые уже показали свои эскизы, тоже будет чем заняться – нет предела совершенству, есть над чем работать. Программа предполагает полную занятость с утра и до вечера. Как и любая школа, у нас предполагает очень плотную задействованность. И это как раз и нравится им. Это общение между собой, когда их никто никуда не выгоняет, потому что из ГИТИСа в 11 выгоняют. А здесь можно заниматься творчеством – и они счастливы!» – пояснила Кирюшкина.

Она также отметила, что в идеале по итогам лабораторий «ГИТИСфест.Театральное Приволжье» спектакли-эскизы, показанные за время круиза в городах Поволжья, могли бы быть разобраны регионами для создания полноценных постановок в афишах местных театров.

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

Напомним, круиз-фестиваль на театральном теплоходе также стал наградой для лауреатов V юбилейного сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Он проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году на фестивале «Театральное Приволжье» от Татарстана Детская татарская театральная студия «Без» творческого объединения «Апуш» со спектаклем «Кечтүк» (пер. с тат. «Малявка») заняла второе место в номинации «Детские театральные коллективы и студии».

Фото: © Оксана Романова/ «Татар-информ»

«ГИТИСфест.Театральное Приволжье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив совместно организовали ГИТИС и Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.