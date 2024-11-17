Участники форума «Деловые партнеры Татарстана» посетили химлицей «Потомки Менделеева»

Участники форума «Деловые партнеры Татарстана» побывали на экскурсии в химическом лицее «Потомки Менделеева». Напомним, упомянутый форум начался 16 ноября в Казани. На второй день татарстанские бизнесмены прибыли в Менделеевский район РТ, где они смогут познакомиться с передовым опытом местных районных предприятий.

Как сообщается на сайте Всемирного конгресса татар, гостей в химлицее встретил директор образовательного учреждения Евгений Ямщиков, который и провел экскурсию по учебному заведению. Причем он рассказал о деятельности, успехах и истории не только самого лицея, но и города Менделеевск, в целом.

Лицей организовали на базе школы №3. Он оборудован робототехникой, цифровыми лабораториями по химии, физике, биологии. В учебных кабинетах также установлены интерактивные панели. В данном учебном заведении смонтирована и уникальная система безопасности с управлением доступом в учреждение с устройством Face ID.

Лицей стал частью масштабного проекта по созданию в Менделеевском районе образовательного кластера, состоящего из лицея, колледжа и профильного обучения в КНИТУ-КХТИ.

Также гостям рассказали про строение и других школ, садиков и заводов.

фото: Всемирный конгресс татар