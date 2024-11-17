Участники форума «Деловые партнеры Татарстана» приехали в Менделеевский район

Фото: Зульфия Шавалиева, © «Татар-информ»

В Казани 16-18 ноября проходит форум «Деловые партнеры Татарстана».

Сход татарских бизнесменов из 60 регионов России и 13 зарубежных стран проводится Всемирным конгрессом татар уже в 17-й раз. В этом году форум собрал около 400 участников.





Во второй день форума татарские предприниматели приехали в Менделеевский район РТ. В рамках своего визита они посетят промышленные объекты и предприятия района, изучат деятельность объектов промышленности, ознакомятся с особенностями ведения бизнеса.

Зульфия Шавалиева