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Общество 19 марта 2025 14:13

Участники фестиваля «Эхо веков» в своих выступлениях рассказали о прадедах-героях

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Темы 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества нашли отражение в выступлениях участников зональных этапов республиканского фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

«В этом году отмечается высокий уровень подготовки конкурсантов. Во многих семьях деды и прадеды были участниками Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войны. Также есть семьи, члены которых – участники специальной военной операции. Некоторые семьи поддерживают бойцов СВО гуманитарной помощью, плетут маскировочные сети», – рассказали в пресс-службе.

Так, в одной из семей-участниц фестиваля этого года более 20 родственников и предков ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны, 9 из них погибли.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что зональные этапы республиканского фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» завершились на этой неделе в Татарстане. На муниципальный этап в этом году было подано 299 заявок, что является рекордом.

Фестиваль «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» направлен на сохранение и развитие родословных традиций, укрепление семейных связей и преемственности поколений, привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и своей семьи.

#фестиваль #семьи #госкомитет рт по архивному делу
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