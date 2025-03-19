В финал фестиваля «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» вышли шесть семей

Зональные этапы республиканского фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» завершись на этой неделе в Татарстане. Сегодня финальное мероприятие прошло в культурном центре «Сайдаш» в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

«Фестиваль проходит в три этапа – муниципальный, зональный и республиканский. На муниципальный этап в этом году было подано рекордное число заявок – 299. Для сравнения: в прошлом году было подано 186 заявок. В зональном этапе приняла участие 41 семья, победившая на муниципальном этапе», – сообщили в пресс-службе.

Зональные фестивали прошли в Казани, Сармановском, Агрызском, Чистопольском, Мамадышском и Кайбицком районах. В каждом из них определены финалисты, которые станут участниками республиканского этапа. Всего на сцену в финале поднимутся 6 семей. Место и время мероприятия пока не определены, отметили в пресс-службе.

Фестиваль «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» направлен на сохранение и развитие родословных традиций, укрепление семейных связей и преемственности поколений, привлечение интереса широкой общественности к истории Татарстана и своей семьи.