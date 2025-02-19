Участники экспертного клуба высказались о запуске программы «Батырлар. Герои Татарстана»

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» – это аналог федеральной программы «Время героев», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина. Об этом рассказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Члены экспертного клуба из Татарстана подчеркнули важность запуска данной программы.

«Республике Татарстан и стране в целом всегда были и будут нужны люди, самоотверженно выполняющие свой долг перед Родиной. Те, кто не жалеет себя ради блага нашего многонационального народа. Те, кто является ярким позитивным примером для других», – рассказал первый проректор, проректор по научной работе Казанского инновационного университета, доктор юридических наук, профессор, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан Игорь Бикеев.

По мнению Члена Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан Ольги Павловой, участники военных действий должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодёжи, в государственном и муниципальном управлении.

«Эти люди с оружием в руках встали на защиту Родины. Сердце наполняется гордостью за наш народ и за этих людей. Такие не отступят и не подведут и конечно они должны находиться на ведущих позициях. В самое трудное время, в переломные моменты они берут ответственность на себя. Таким людям можно доверить Россию и её будущее, и наш любимый Татарстан. Слово элита давно себя дискредитировала, но сегодняшняя подлинная элита это те, кто служит России», — высказалась Павлова.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» актуальна и призвана усилить кадровый потенциал нашей республики и предоставить новые возможности для участников специальной военной операции. Так считает депутат Государственного Совета Республики Татарстан, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Татарстан, кандидат юридических наук Ринат Фазылов.

«Полученные знания участники достойно применят в мирной жизни во благо Татарстана и России. Мы хорошо помним время начала СВО, когда некоторые позорно бежали из страны, а эти мужественные ребята пошли ее защищать, доказав на деле свою преданность Родине. Думаю, что опыт и знания участников программы также должен быть использован в воспитании подрастающего поколения, так как они не мифические герои, а настоящие, подлинные, представляющие элиту нашей страны», – отметил он.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин рассказал, что часто встречается бойцами и их семьями.

«Могу сказать, что переход от военной службы к гражданской жизни может быть непростым: людей волнует вопрос своего будущего – поиска нового смысла, целей, направления деятельности. Наши ребята хотят быть максимально полезными своей стране. Поэтому наш общий долг – создавать комфортные условия для наших бойцов, их близких и всесторонне поддерживать их где бы они не находились», – считает Топилин.