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Участники детской фольклориады провели в Татарстане акцию «Журавли»
Сегодня, 22 июня, участники проходящей в Татарстане II Всероссийской детской фольклориады провели в пяти населенных пунктах республики памятную акцию «Журавли», приуроченную ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.
Юные артисты изготовили 1418 журавликов в память о героическом подвиге многонационального советского народа и возложили их монументам боевой и трудовой славы, находящихся в Казани, Зеленодольске, Лаишеве, Апастове и Высокой Горе.
II Всероссийская детская фольклориада организована в рамках национального проекта «Культура» (как и другие нацпроекты, реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина).
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