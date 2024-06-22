Участники детской фольклориады провели в Татарстане акцию «Журавли»

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Сегодня, 22 июня, участники проходящей в Татарстане II Всероссийской детской фольклориады провели в пяти населенных пунктах республики памятную акцию «Журавли», приуроченную ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

Юные артисты изготовили 1418 журавликов в память о героическом подвиге многонационального советского народа и возложили их монументам боевой и трудовой славы, находящихся в Казани, Зеленодольске, Лаишеве, Апастове и Высокой Горе.

Фото: пресс-служба Минкультуры РТ

II Всероссийская детская фольклориада организована в рамках национального проекта «Культура» (как и другие нацпроекты, реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина).