Участники чемпионата «Профессионалы» выступят в новых промышленных компетенциях

Участники региональных этапов Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий в этом году в Татарстане выступят в 56 новых компетенциях. Об этом сообщил сегодня генеральный директор Центра развития профессиональных компетенций Эмиль Губайдуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Число компетенций увеличилось по сравнению с прошлым чемпионатным циклом на 20% — до 298. Появились 56 новых компетенций, большинство из них — из сферы промышленного производства. При выборе новых компетенций мы ориентировались на ту ситуацию, которая сейчас есть на рынке труда, на конкретные потребности предприятий республики», — пояснил он.

В числе 56 новых компетенций акушерское дело, металловедение, ремонт беспилотных летательных аппаратов, производство молочной продукции, работы на фрезерных универсальных станках, промышленное садоводство.

«К чемпионатному движению в этом году присоединяется еще больше образовательных организаций, за год количество специализированных центров компетенций выросло с 68 до 75», — проинформировал спикер.

Соревнования пройдут на 82 площадках в 22 городах и селах республики Татарстан — это Казань, Набережные Челны, Бугульма, Нижнекамск, Елабуга, Лениногорск, Альметьевск, Зеленодольск, Иннополис, Тетюши, Буинск, Лаишево, Арск, Мамадыш, Аксубаево, Заинск, Сарманово, Агрыз, Большая Атня, Кукмор, Лубяны, Яныль.

«Самыми массовыми площадками станут Казанский техникум информационных технологий и связи, где молодые профессионалы будут соревноваться по 26 компетенциям, Колледж нефтехимии и нефтепереработки им. Лемаева в Нижнекамске, Технический колледж им. Поташова в Набережных Челнах (по 12 компетенций) и Казанский международный колледж сервиса (11 компетенций)», — сообщил Губайдуллин.

Предыдущий региональный чемпионат по профессиональному мастерству проходил в Татарстане с ноября 2021 года по январь 2022 года. Более 1800 человек участвовали в соревнованиях в 19 городах и районах республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что региональные этапы нового Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий стартуют в марте по всей стране. В Татарстане соревнования пройдут с 13 марта по 7 апреля. В них примут участие около 2 тыс. школьников и студентов из Татарстана.