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Ру Тат
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3 сентября 2021  19:40

Участники челленджа #НародныйТатарстан смогут выиграть портативные колонки

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Татарстанцев приглашают принять участие в челлендже #НародныйТатарстан. Среди участников разыграют десять портативных колонок JBL, сообщают организаторы. 

Акция проводится в рамках масштабного одноименного конкурса, по итогам которого будут выбраны 10 символов республики. 

Чтобы принять участие в челлендже, нужно сфотографироваться или сделать селфи на фоне любимого символа своего района/города, после чего выложить фотографию в соцсетях с хештегом #НародныйТатарстан, указав название символа и где был сделан снимок.

Победителей определят с помощью рандомайзера 9 и 14 сентября в прямом эфире в группе проекта. Участие в конкурсе могут принимать только некоммерческие аккаунты из Татарстана. Количество фотографий не ограничено.

Напомним, что со 2 по 8 сентября в сообществе «ВКонтакте» «Народный Татарстан» проходит 2-й этап голосования.

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