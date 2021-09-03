Участники челленджа #НародныйТатарстан смогут выиграть портативные колонки

Татарстанцев приглашают принять участие в челлендже #НародныйТатарстан. Среди участников разыграют десять портативных колонок JBL, сообщают организаторы.

Акция проводится в рамках масштабного одноименного конкурса, по итогам которого будут выбраны 10 символов республики.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно сфотографироваться или сделать селфи на фоне любимого символа своего района/города, после чего выложить фотографию в соцсетях с хештегом #НародныйТатарстан, указав название символа и где был сделан снимок.

Победителей определят с помощью рандомайзера 9 и 14 сентября в прямом эфире в группе проекта. Участие в конкурсе могут принимать только некоммерческие аккаунты из Татарстана. Количество фотографий не ограничено.

Напомним, что со 2 по 8 сентября в сообществе «ВКонтакте» «Народный Татарстан» проходит 2-й этап голосования.