Участники акции «Сад памяти» в Татарстане посадили 1,5 млн саженцев

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Во время единовременной посадки деревьев в рамках акции «Сад памяти» в Татарстане, которая прошла 4 мая, жители республики посадили 1,5 млн деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«<...> были посажены 1,5 млн саженцев в память о великом подвиге 378 тыс. татарстанцев, не вернувшихся с фронта домой, к своим родным и близким», — сказано в сообщении.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мероприятие было организовано в рамках празднования 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центральной площадкой в Казани стала территория Ноксинского леса. Под Казанью акция прошла еще на четырех площадках — возле пос. Бирюлинского зверосовхоза, с. Семиозерка Высокогорского района, с. Тарлаши и в Матюшинском сельском поселении Лаишевского района.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, что международная акция «Сад памяти» будет проходить и в другие дни в городах и населенных пунктах республики. О местах и времени проведения акции можно узнать на сайте. К природоохранным мероприятиям также присоединился Раис Татарстана Рустам Минниханов – 27 апреля он принял участие в центральном республиканском субботнике в Ноксинском лесу, где высадил саженцы деревьев и кустарников.