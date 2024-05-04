Участники акции «Сад памяти» высадили 300 саженцев сосны в Ноксинском лесу

К международной акции «Сад памяти» присоединились сегодня жители Казани. Центральное мероприятие, посвященное празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, прошло на территории Ноксинского леса. Участники акции высадили 300 саженцев сосны.

«Это традиционная весенняя акция, которая проводится более пяти лет по всей стране и в нашей республике. Она посвящена памяти татарстанцев, защитников Отечества, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, а это около 380 тыс. человек. Мы приглашаем каждого жителя посадить свое деревце в память о наших защитниках», – сказал журналистам министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Акция организована на 375 площадках, за день будет высажено около 1,5 млн саженцев различных пород деревьев. В Казани участниками природоохранного мероприятия стали депутаты Госсовета РТ, Министерства лесного хозяйства РТ и активисты движения «Волонтеры Победы».

«Акция „Сад памяти“ имеет большое патриотическое значение. Поставлена задача высадить около 27 млн деревьев по всей стране в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Акция поддержана Президентом России Владимиром Путиным», — рассказала депутат Госсовета Римма Ратникова.

Заместитель председателя Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев заметил, что посадка зеленых насаждений – великое благо для города. В мегаполисах достаточно много негативных факторов, которые отрицательно сказываются на экологии и окружающей среде. Зеленые насаждения же помогают справиться с такими проблемами.

«Зеленые территории нужны для отдыха людей, они влияют на качество жизни», – сказал Хадеев.

Председатель Татарстанского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов отметил, что сегодня в каждом районе, в каждом лесничестве республики проходит природоохранная акция «Сад памяти». По всей республике в ней участвует более 400 представителей движения, на данном участке в Казани работают 20 человек.

«Эта акция – дань памяти доблестным воинам, не вернувшимся с полей сражений. По всей стране планируется посадить деревья в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. В республике из 700 тыс. солдат, которые отправились на фронт, половина не вернулась. В память о них планируется посадить столько же саженцев», – сказал Идрисов и поделился, что два его прадеда пропали без вести в битве под Сталинградом.

«В честь них сегодня я сажаю деревья», – добавил он.

Международная акция «Сад памяти» будет проходить и в другие дни в городах и населенных пунктах Татарстана. Присоединиться к ней могут все желающие.