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Ру Тат
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Экология
1 февраля 2022  04:24
Наталья Рыбакова

По акции «Рыбе — быть!» на реках Рыбно-Слободского района прорубили 250 лунок и майн

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Участники акции «Рыбе – быть! (Балык – Булсын!)» прорубили на водоемах Рыбно-Слободского района Татарстана более 250 лунок и майн. Работа проводится для профилактики массового мора рыбы, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В ходе природоохранных мероприятий на водоемах республики было пробурено 17,4 тыс. лунок и майн, по оценке специалистов от замора спасено около 259 тыс. экземпляров различных видов рыб», – сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2022 году в лесах Татарстана будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 5,8 тыс. гектаров. После санитарных рубок, очистки и подготовки почвы планируются работы по лесовосстановлению.

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