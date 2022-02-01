За год лесники Татарстана проведут санитарные рубки на площади 5,8 тыс. га

В этом году в Татарстане санитарно-оздоровительные мероприятия затронут более 5,8 тыс. гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В 2022 году в будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 5,8 тыс. га. Работы проводятся в целях сохранения биологической устойчивости насаждений, предупреждения патологических процессов в лесу, снижения ущерба от вредителей и болезней. Санитарно-оздоровительные мероприятия будут выполнены в течение года силами лесхозов. Особое внимание будет уделено участкам лесного фонда с повышенной рекреационной нагрузкой – вблизи автомобильных дорог, населенных пунктов, а также социальных объектов», — сказано в сообщении.

После санитарных рубок, очистки и подготовки почвы будет проведено лесовосстановление. Проведение таких работ планируется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.