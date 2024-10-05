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Общество 5 октября 2024 14:21

Участники акции «Чистые леса Татарстана» собрали более 500 кубометров отходов

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Республиканская акция «Чистые леса Татарстана» проходит сегодня по всей республике. Ее участники на ООПТ «Голубые озера» около Казани собрали более 2 кубометров твердых бытовых отходов.

«Акция на особо охраняемой природной территории проходит с участием волонтеров, сотрудников Минлесхоза РТ и подведомственных учреждений. Собрано более 2 кубометров твердых бытовых отходов, что является показателем низкого экологического воспитания людей. Надеемся, что такие природоохранные акции поспособствуют в будущем повышению экологической культуры», - сообщил журналистам первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Помимо бытового мусора – упаковки от продуктов, пластиковой посуды и бутылок участники мероприятия собрали сухостой и валежник.

«Во всех муниципалитетах республики сегодня будет убрано с территории лесного фонда более 500 кубометров отходов и сложена в кучи неликвидная древесина в объеме 2-2,5 кубометра», - добавил Зарипов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что к Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились жители Татарстана. Центральное мероприятие прошло на особой охраняемой природной территории «Голубые озера» около Казани.

#Экология #природоохранная акция #уборка мусора #минлесхоз рт
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