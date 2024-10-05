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Участники акции «Чистые леса Татарстана» собрали более 500 кубометров отходов
Республиканская акция «Чистые леса Татарстана» проходит сегодня по всей республике. Ее участники на ООПТ «Голубые озера» около Казани собрали более 2 кубометров твердых бытовых отходов.
«Акция на особо охраняемой природной территории проходит с участием волонтеров, сотрудников Минлесхоза РТ и подведомственных учреждений. Собрано более 2 кубометров твердых бытовых отходов, что является показателем низкого экологического воспитания людей. Надеемся, что такие природоохранные акции поспособствуют в будущем повышению экологической культуры», - сообщил журналистам первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.
Помимо бытового мусора – упаковки от продуктов, пластиковой посуды и бутылок участники мероприятия собрали сухостой и валежник.
«Во всех муниципалитетах республики сегодня будет убрано с территории лесного фонда более 500 кубометров отходов и сложена в кучи неликвидная древесина в объеме 2-2,5 кубометра», - добавил Зарипов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что к Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились жители Татарстана. Центральное мероприятие прошло на особой охраняемой природной территории «Голубые озера» около Казани.
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