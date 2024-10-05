Участники акции «Сохраним лес» посадили около Голубых озер 250 саженцев ели и рябины

К Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились сегодня жители Татарстана. Центральное мероприятие прошло на территории особой охраняемой природной территории «Голубые озера» около Казани, где высажено 250 саженцев ели и рябины.

Фото: © Пресс-служба Минлесхоза РТ

«Акция по посадке деревьев Министерством лесного хозяйства РТ проводится с 2010 года. Эта осенняя акция уже 28-ая по счету. В ходе каждого мероприятия ежегодно мы создаем новые леса на 500-600 га. Сегодня по всей республике подобрано 170 площадок для посадки деревьев», - сообщил журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Участниками природоохранной акции по посадке деревьев стали специалисты аппарата Министерства лесного хозяйства РТ, Пригородного и Зеленодольского лесничеств, учебно-опытного Пригородного лесхоза и Зеленодольского опытного лесхоза республики.

Под Казанью подобные акции прошли сразу на четырех площадках – возле деревень и Пиголи в Лаишевском районе, около поселка санатория «Каменка» в Высокогорском районе и неподалеку от жилого массива Большие Дербышки.

По данным пресс-службы Минлесхоза РТ, участники Всероссийской акции «Сохраним лес» высадят по всей республике более 1 млн штук саженцев ели европейской, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной, дуба черешчатого и березы повислой.

Фото: © Пресс-служба Минлесхоза РТ

«В прошлом году по итогам аналогичной акции в регионе было высажено 2 млн штук посадочного материала на площади 600 га. В посадке деревьев участвовали более 20 тыс. человек», - отметили в пресс-службе.

Организаторами Всероссийской акции «Сохраним лес» выступают Минэкологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО «Сад Памяти» и ВЭОД «Экосистема». Ее главная цель заключается в посадке 70 млн деревьев. Природоохранное мероприятие проводится в поддержку национального проекта «Экология», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина.