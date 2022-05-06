Участники акции «Чистые леса РТ» собрали 52 кубометра отходов, сухостой и валежник

В ходе природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» из лесного фонда республики собрано и вывезено 52 кубометра твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В Татарстане продолжается природоохранная акция «Чистые леса Татарстана». С ее начала из лесного фонда республики было собрано и вывезено 52 кубометра твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 212 кубометров сухостоя и валежника», - уточнили в министерстве.

В ходе акции специалистами лесной отрасли были отремонтированы 46 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан в лесах. Весенний этап природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» стартовал 18 апреля. Акция проходит во всех муниципальных районах республики. В числе ее постоянных участников – специалисты организаций, предприятий и учреждений республики, представители экологических объединений, студенты, волонтеры.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанские активисты первыми в России открыли серию субботников #СтопБорщевик на территории Русско-Немецкой Швейцарии. За один день было собрано 50 мешков мусора, а борщевиком Сосновского была заполнена целая компостная яма.