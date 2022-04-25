Компостная яма, 50 мешков мусора и смартфон: в Казани подвели итоги акции #СтопБорщевик

Казанские активисты первыми в России открыли серию субботников #СтопБорщевик на территории Русско-Немецкой Швейцарии. За один день было собрано 50 мешков мусора, а борщевиком Сосновского была заполнена целая компостная яма.

«Участниками акции суммарно за день стали 35 человек. Субботник длился восемь часов – с 10 утра и до 18 вечера. В ходе субботника выкопали борщевик Сосновского и наполнили им одну большую компостную яму», – сообщил организатор акции Тимур Ескараев.

Фото Тимура Ескараева

Для борьбы с борщевиком использовали специальный инструмент – «корневатель», который изобрел заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев. Изобретение значительно облегчает корчевание крупных корней сорняка.

«Мы расчистили участок возле родника. Особое внимание уделили местам произрастания норичника теневого, занесенного в Красную книгу РТ», – отметил казанский экоактивист.

Фото Тимура Ескараева

Добровольцы собрали скопившийся за зиму мусор у ручьев и на набережной Казанки. В основном это были пластиковые бутылки, бумажные отходы и битое стекло. Мешки с мусором помогли вывезти сотрудники «Горводзеленхоза». Была и необычная находка – под корягой участники экологической акции нашли затонувший смартфон. Также были собраны резиновые покрышки и детали металлического мангала. Такие мероприятия теперь будут проходить в Казани на регулярной основе, как минимум раз в месяц.

«Борщевика на территории Русско-Немецкой Швейцарии много, растет он плотно, работы непочатый край. Чем моложе растение, тем его проще копать», - отметил Ескараев.

Фото Тимура Ескараева

В субботнике по борьбе с борщевиком Сосновского принимали участие и местные жители. Организаторы акции провели для всех историческую и биологическую экскурсии, рассказали про древнее городище, которое в давние времена существовало на данной территории.