Участниками федеральной игры «Зарница» станут 82 тыс. татарстанцев

Эпизод игры «Зарница 2.0» в Буинске (2024 год)

Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В Год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница», в которой собираются принять участие 82 тыс. детей из Татарстана. Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Казани.

«Интерес к этому мероприятию достаточно высокий», – заметила вице-премьер РТ.

Фазлеева добавила, что в Год защитника Отечества в Татарстане будет организовано множество разных исторических и культурных мероприятий.

«Жители России и Татарстана, молодежь в том числе, при проведении соцопросов отмечают, что историческая правда и историческое просвещение важны и значимы», – подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.