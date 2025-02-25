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Общество 25 февраля 2025 16:36

Участниками федеральной игры «Зарница» станут 82 тыс. татарстанцев

Участниками федеральной игры «Зарница» станут 82 тыс. татарстанцев
Эпизод игры «Зарница 2.0» в Буинске (2024 год)
Фото предоставлено Рустемом Ахмадуллиным

В Год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница», в которой собираются принять участие 82 тыс. детей из Татарстана. Об этом сообщила сегодня заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева на брифинге в Казани.

«Интерес к этому мероприятию достаточно высокий», – заметила вице-премьер РТ.

Фазлеева добавила, что в Год защитника Отечества в Татарстане будет организовано множество разных исторических и культурных мероприятий.

«Жители России и Татарстана, молодежь в том числе, при проведении соцопросов отмечают, что историческая правда и историческое просвещение важны и значимы», – подчеркнула заместитель Премьер-министра РТ.

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#Лейла Фазлеева #80-летие Победы #игра #зарница
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