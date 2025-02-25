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Общество 25 февраля 2025 16:06

«Диалоги с героями»: 48 тыс. ребят из Татарстана встретились с участниками СВО

Проект «Диалоги с героями» проходит в Год защитника Отечества в Татарстане во всех молодежных центрах, подростковых клубах и учреждениях молодежной политики, в вузах, школах и техникумах. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Казани.

«Организована работа по встрече наших подростков, студенческой, работающей, сельской молодежи с участниками специальной военной операции, Героями России, обладателями орденов Мужества. 447 участников специальной военной операции встретились с 48 тыс. ребят в разных учреждениях», – рассказал он.

В настоящее время проведено 560 мероприятий, и такая работа будет продолжена, заверил Садыков.

В этом году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, 2025-й в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.

#герои СВО #министерство молодежи рт #Ринат Садыков
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