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Участниками BRICS Future Skills в Казани стали 137 специалистов из Китая
Очными участниками Международного чемпионата BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024, который завершился сегодня в Казани, стали около 400 человек из 13 стран БРИКС. Об этом сообщил сегодня директор Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи Юрий Багров.
«Впервые на базе нашего техникума прошло такое масштабное соревнование по 17 компетенциям. Наш техникум был выбран местом проведения чемпионата неслучайно. Все оборудование, которое использовалось в соревновательном процессе, находится у нас. Наши студенты были техническими экспертами, сопровождали соревнования. Девять студентов техникума участвовали в соревнованиях, и 11 преподавателей были также техническими экспертами», — отметил он.
Спикер добавил, что на соревнования из Китая приехали 137 человек. Чемпионат БРИКС по IT-технологиям прошел уже в пятый раз. В прошлом году мероприятие приняла ЮАР.
Чемпионат проходил в Казани с 22 по 27 сентября. Он является коммуникационной и экспертной площадкой для демонстрации передовых и технологических решений, компетенций, обмена опытом в сфере цифровой трансформации, запуска совместных образовательных программ для цифровой экономики в государствах БРИКС. Главная цель чемпионата заключается в содействии технологической кооперации и создании совместных проектов и продуктов стран БРИКС, а также в развитии взаимодействия образовательных организаций, подготовке кадров для научных исследований в различных отраслях сферы IT.
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