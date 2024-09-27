Победители чемпионата BRICS Future Skills из Казани берут на вооружение «фишки китайцев»

Церемония закрытия Международного чемпионата BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024 прошла сегодня в Казани в Международном центре компетенций — Казанском техникуме информационных технологий и связи. Соревнования объединили более 500 экспертов и участников из 16 стран. Победители в компетенциях высоких технологий сегодня поднялись на пьедестал почета.

В компетенции «Мобильная робототехника» первое место заняли представители Татарстана — Софья Иванова и Тимур Мавлюбердинов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Я студентка четвертого курса Казанского техникума информационных технологий и связи. Учусь по специальности „Основы информационной безопасности“», — сообщила «Татар-информу» Софья Иванова сразу после награждения.

Девушка отметила, что в чемпионатном движении участвует с первого курса. Сначала это было движение WorldSkills, а после его ухода из России из-за специальной военной операции — движение «Профессионалы». Софья вместе с напарником Тимуром в этом году представляла Татарстан на Национальном чемпионате в Калуге, ребята заняли второе место. В международных соревнованиях, на которых присутствовали представители Китая, Беларуси, Казахстана, студентка участвовала впервые.

«Это был безумно интересный опыт, потому что внутри страны все рано или поздно перенимают навыки и фишки. На чемпионате я смогла узнать что-то новое от участников из других стран. Некоторые фишки китайцев показались нам очень интересными, и мы возьмем их на вооружение», — заметила собеседница агентства.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Главный навык, по ее словам, — умение правильно распределять время. Выполнять конкурсные задания в компетенции «Мобильная робототехника» было непросто, признала она.

«Есть модуль, когда робот должен в автономном режиме выполнить заказ, который заранее неизвестен. Робот должен подъехать, распознать фрукты и определить, нужно их отвозить или нет. Этот модуль был самым сложным», — отметила Иванова.

Участие в международном чемпионате стало для нее ценным опытом. «Стрессовые, внештатные ситуации учат быстро реагировать, принимать решения. Я обрела стрессоустойчивость и новые компетенции», — заметила студентка.

Жительница Казани в дальнейшем будет делиться полученными знаниями с другими молодыми людьми.

«Я патриотка России, в будущем вижу себя в IT-сфере. На данный момент веду курсы робототехники для детей на базе нашего техникума», — пояснила она.

Церемония награждения победителей Международного чемпионата BRICS Future Skills & Tech Challenge 2024 длилась два часа. В зале царила праздничная атмосфера. Победители поднимались на сцену под бодрую музыку. На пьедестале почета молодые люди разворачивали и поднимали флаги своих стран, учебных заведений, компаний.

Директор Национального центра развития науки и технологий Южной Африки Мапуле Нканува поздравила победителей.

«Вы все сюда приехали показать свои навыки и умения. Вы все замечательные, великие и заслуживаете того, чтобы быть победителями. Тем, кто поднимается на подиум, огромная честь и хвала. Когда они вернутся в свои страны, пусть расскажут о том, что такое BRICS Future Skills», — заявила почетная гостья из ЮАР.

Чемпионат проходил в Казани с 22 по 27 сентября. Он является коммуникационной и экспертной площадкой для демонстрации передовых и технологических решений, компетенций, обмена опытом в сфере цифровой трансформации, запуска совместных образовательных программ для цифровой экономики в государствах БРИКС. Главная цель чемпионата заключается в содействии технологической кооперации и создании совместных проектов и продуктов стран БРИКС, а также в развитии взаимодействия образовательных организаций, подготовке кадров для научных исследований в различных отраслях IT-сферы.