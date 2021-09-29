Участниками «Билета в будущее» стали более 5 тыс. учителей из регионов России

Участниками онлайн-проекта «Билет в будущее» стали более 5 тыс. педагогов из 85 регионов России. Они успешно прошли регистрацию и начали проходить специальное обучение, сообщают организаторы.

Подготовка учителей — это важный этап реализации проекта, который нацелен на профориентацию 6—9-классников в регионах. Сейчас эксперты разъясняют педагогам концепцию и алгоритм работы программы, знакомят их с новейшими тематическими пособиями и учат применять данные знания на практике. На платформе для педагогов созданы личные кабинеты, в которых можно найти необходимые материалы и форму обратной связи, по которой можно связаться с организаторами.

«Учителя — очень важные участники процесса. Перед ними стоит задача вовлечь учащихся в проект, именно под их руководством школьники будут проходить программы обучения, многие из ребят впервые задумаются о самоопределении и своем месте в профессиональной сфере. Поэтому для нас очень важно, чтобы их наставниками в этом непростом деле стали квалифицированные, компетентные и внимательные преподаватели», — заявил директор Фонда гуманитарных проектов — оператор проекта Иван Есин.

Все участники «Билета в будущее» пройдут итоговую аттестацию, а успешно справившиеся с заданием — документы о повышении квалификации.

Проект «Билет в будущее» реализуется в России по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Казань станет пилотной площадкой для проведения данного мероприятия.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента РФ Владимира Путина.