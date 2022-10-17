Участникам массовой драки в Зеленодольске вынесли приговор

Зеленодольский городской суд вынес приговор участникам массовой драки. На скамье подсудимых оказались 19 человек, за решетку отправился лишь один из них, сообщили в пресс-службе Зеленодольского суда.

Массовая потасовка произошла в ночь на 9 января прошлого года возле ночного клуба «GoBlin» на улице Сайдашева. Порядка 30 человек, вооружившись битами и металлическими прутами, ввязались в драку. Позже стало известно, что среди участников побоища были члены местных группировок. Полицейским удалось задержать лишь половину участников драки, почти всех отправили в СИЗО.

Судебные разбирательства по делу длились почти год. Подсудимым было предъявлено обвинение в хулиганстве. Всех признали виновными. Двое зеленодольцев Кирилл Вершинин и Алмаз Нуруллин были приговорены к двум с половиной годам за решеткой. Остальные получили срок от одного до двух лет.

К слову, на момент оглашения приговора почти все подсудимые уже отбыли срок в СИЗО, поэтому в зале суда их выпустили из-под стражи.

За решеткой остался только Алмаз Забиров. Выяснилось, что ранее он получил условный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В общей сложности, он получил три с половиной года в колонии общего режима.