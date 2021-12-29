Дело о массовой драке в Зеленодольске: как отец давал показания против сына в суде

Дело о массовой драке, которая произошла в прошлые новогодние праздники, рассматривает Зеленодольский городской суд. Сегодня на процессе начали допрашивать свидетелей.

Напомним, что потасовка произошла в ночь на 9 января возле ночного клуба «GoBlin» на улице Сайдашева. Порядка 30 человек, вооружившись битами и металлическими прутами, ввязались в драку. Позже стало известно, что участники побоища – члены местных группировок.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Полицейским удалось задержать лишь половину участников драки. В итоге на скамье подсудимых оказались 19 человек, почти все находятся в СИЗО, только двое под подпиской о невыезде.

Первым из свидетелей допросили отца Айрата Хамидуллина. Судья предупредил, что свидетель может отказаться давать показания против сына, однако тот был настроен решительно. Правда, на вопросы прокурора мужчина отвечал односложно, подробностей дела рассказать суду толком не смог.

«О том, что мой сын состоит в группировке, я не знал, о его окружении тоже. Вообще, он занимался спортом, хоккеем, были даже успехи», – рассказал суду отец Хамидуллина.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Мужчина вспомнил, что в тот вечер сын вернулся домой целым и невредимым. О драке он узнал от полицейских, когда ему показали видеозаписи с камер.

«На записях я видел, как парень в красной куртке, она похожа на куртку моего сына, садится в машину. Насколько я помню, это было возле продуктового магазина», – единственное, что смог рассказать свидетель.

Не исключено, что судебные разбирательства затянутся на долгие месяцы. По делу свидетелями проходят десятки человек, их всех должны допросить. Только после этого суд даст подсудимым возможность рассказать свою версию случившегося.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольске будут судить 19 человек – участников массовой драки. Момент потасовки сняли на видео местные жители.

Следствие считает, что причиной драки стал конфликт между двумя молодыми людьми, которые позвали на помощь своих друзей. После того, как полицейские установили личности участников, их задержали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия»