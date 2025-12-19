Участник СВО Рифат Набиуллин: Президент уделил много внимания выплатам на детей

Президент РФ Владимир Путин сказал, что не должно быть так, когда при повышении дохода у семей сокращаются льготы. Общий доход семьи при росте трудовых доходов не должен уменьшаться, чтобы не демотивировать людей к трудовой деятельности. Таким мнением с «Татар-информом» поделился участник СВО, главный специалист – эксперт Военного комиссариата Приволжского и Вахитовского районов Казани Рифат Набиуллин, комментируя прямую линию Владимира Путина.

«Отключение интернета при атаках БПЛА — это вынужденная мера, и Владимир Путин это всем объяснил. Отдельно для себя отметил его слова о мерах поддержки семей с детьми по выплате детских пособий и многодетных матерей при начислении пенсионных баллов. Это не может не радовать. Если Владимир Путин уверен, что до конца года наша армия добьется новых условий на фронте, то я с ним абсолютно солидарен и уверен, что так и будет», – сказал Рифат Набиуллин.

Сегодня Президент России Владимир Путин подводит итоги уходящего года. В 2025 году мероприятие проходит уже в третий раз в объединенном формате: вопросы могут задавать как журналисты, так и граждане. Программа началась в 12.00 по московскому времени.