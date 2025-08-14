Участник СВО отметил «серебряную» свадьбу с супругой в Альметьевске

В Альметьевском управлении ЗАГС состоялось торжественное чествование супругов, отметивших 25-летие совместной жизни. Юбилярами стали Дмитрий Тимошенков и Мадина Варфоломеева.

В народе «серебряная» свадьба – это не только круглая дата, но и символ зрелости и прочности отношений, которые с годами становятся только ценнее.

Для главы семьи, участника специальной военной операции, этот юбилей особенный: он специально прибыл в отпуск, чтобы провести этот день рядом с женой.

С теплыми словами поздравления к юбилярам обратилась заместитель главы Альметьевского района Роза Афлятунова. Она подчеркнула особую значимость нынешнего года – Года защитника Отечества – и выразила благодарность Дмитрию Тимошенкову за службу.

«Вы сейчас оберегаете нашу Родину, нашу большую семью. Примите слова глубокой признательности от всех жителей Альметьевского района и всей нашей необъятной страны», – сказала она.

В пресс-службе муниципалитета напомнили, что история этой семьи началась в 1999 году в Альметьевске, куда супруги переехали в 1990-х из Таджикистана. Оба они творческие личности, члены Союза журналистов Республики Татарстан и России.

В августе 2024 года Дмитрий Тимошенков принял ответственное решение – подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону СВО для выполнения воинского долга.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.