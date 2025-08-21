Участник СВО: Мероприятия для ветеранов дают им понять, что они нужны обществу

О важности поддержки ветеранов боевых действий сегодня на пресс-конференции, посвященной проекту «Тур для СВОих» рассказал участник Второй чеченской кампании и боец СВО Анвар Мухаметзянов.

«Когда мы вернулись со Второй чеченской кампании, отношение к ветеранам в обществе было совсем другое, не такое, как сейчас, к ветеранам СВО. Сейчас общество нас поддерживает, хорошо относится. Мероприятия, которые для нас проводят, – культурные и спортивные – показывают, что люди, которые прошли через сложные испытания в зоне боевых действий, нужны обществу, что они полноценные члены этого общества», – поделился Анвар Мухаметзянов.

Ветеран также поблагодари СМИ, которые рассказывают о поддержке участников СВО и подчеркивают их важность.

«Для тех, кто вернулся из зоны боевых действий, не хватает простого общения, братского плеча. На СВО отношения между бойцами, наверное, даже крепче, чем между родственниками. Мероприятия, которые проводят для нас, позволяют общаться со своими однополчанами, находить общие темы – так нам легче раскрыться и социализироваться», – рассказал он.