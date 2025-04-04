Участник СВО из Заинского района Татарстана спас боевых товарищей

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Медаль «За отвагу» военнослужащий с позывным Тень из Заинского района Татарстана получил за спасение сослуживцев. Выводя их из огня, он сам получил тяжелое ранение.

Уроженец села Имянлебаш Заинского района Эльвир участвует в специальной военной операции, а сейчас находится в отпуске. Он нашел время навестить своих земляков, которые оказывают поддержку участникам СВО и ежедневно изготавливают маскировочные сети в Доме культуры.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Эльвир 17 лет работал в уголовном розыске отдела МВД России по Заинскому району, а в период специальной военной операции не смог со стороны наблюдать за смертями знакомых.

Заинец заключил контракт в октябре 2023 года. На службе его позывной Тень. В настоящее время он – командир штурмового взвода.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В самом начале своей службы Тень попал под обстрел врага, но благодаря стратегическому мышлению и храбрости сумел спастись сам и спас большинство своих подчиненных.

«21 октября 2023 года я подписал контракт, а 27 октября в 5 часов утра уже был на линии боевого соприкосновения. Я был командиром отделения. Под моим началом было семеро бойцов. Нашей задачей было добраться до линии соприкосновения, пока мы шли, некоторых бойцов ранило. Когда мы уже закрепились и начали штурмовать, некоторые бойцы под моим командованием получили ранения. Я принял решение выводить их с линии огня по одному. Когда выводил последнего бойца, меня и самого тяжело ранило, но мы добрались, преодолели 3 километра за семь часов. Из семерых – четверо остались живыми», – поделился воспоминаниями он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

За храбрость во время выполнения первой боевой задачи, штурма под Красногоровкой, Эльвир был награжден медалью «За отвагу» и получил офицерское звание лейтенанта. Он удостоен еще двух медалей, «Участник СВО» и «Доблесть» II степени, но их пока не успел получить.

Дома бойца ждут его мать, супруга Лилия, дети Азалия и Алмаз. Сын уже пару раз говорил отцу, что в будущем мечтает последовать его примеру.

Сначала родные не знали о решении заинца пойти в действующую армию. Он отправился туда втайне от своей семьи. «Я скрыл от супруги. Она думала, что я по линии полиции поехал, в командировку», – признался он.

Вместе с мамой он пришел на встречу с земляками в Доме культуры села Имянлебаш. Сельчан интересовало то, как устроен быт военнослужащих, что они едят, сколько раз в день прилетают вражеские дроны, в какой помощи от земляков они нуждаются.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Местные жительницы, которые в три смены плетут маскировочные сети, выразили благодарность бойцу и сказали, что каждый день молятся о том, чтобы война быстрее закончилась, а солдаты быстрее вернулись домой живыми и здоровыми.

Ранее, 3 марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.